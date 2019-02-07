Квартиру дома на Даниловской после капремонта захватила плесень

Грибок поселился на потолке после ремонта крыши

Жительница дома на улице Даниловской оказалась в плену плесени. Интересно, что чёрная колония грибов в квартире поселилась на потолке после капитального ремонта!
Еще удивительнее тот факт, что крышу в доме на Эльмаше коммунальщики перестилали три года назад. С тех пор в доме явные нарушения вентиляции. Засаду нерадивым строителям устроил Городской Дозор.

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Квартиру дома на Даниловской после капремонта захватила плесень