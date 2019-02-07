Квартиру дома на Даниловской после капремонта захватила плесень

Жительница дома на улице Даниловской оказалась в плену плесени. Интересно, что чёрная колония грибов в квартире поселилась на потолке после капитального ремонта!

Еще удивительнее тот факт, что крышу в доме на Эльмаше коммунальщики перестилали три года назад. С тех пор в доме явные нарушения вентиляции. Засаду нерадивым строителям устроил Городской Дозор.