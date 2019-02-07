Жительница дома на улице Даниловской оказалась в плену плесени. Интересно, что чёрная колония грибов в квартире поселилась на потолке после капитального ремонта!
Еще удивительнее тот факт, что крышу в доме на Эльмаше коммунальщики перестилали три года назад. С тех пор в доме явные нарушения вентиляции. Засаду нерадивым строителям устроил Городской Дозор.
Квартиру дома на Даниловской после капремонта захватила плесень
Грибок поселился на потолке после ремонта крыши
Жительница дома на улице Даниловской оказалась в плену плесени. Интересно, что чёрная колония грибов в квартире поселилась на потолке после капитального ремонта!
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Квартиру дома на Даниловской после капремонта захватила плесень