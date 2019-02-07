ФАС проверят обоснованность тарифов на вывоз отходов в Екатеринбурге

Свердловский мусор один из самых дорогих в стране

С начала года тариф увеличился в семь раз. За что так много платим? — хотят понять потребители. И улучшит ли это экологическую обстановку в городе и области? Есть и те, кто готов отказаться от услуг коммунальщиков и самостоятельно сдавать отходы на полигон. Насколько чиста мусорная реформа?

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ФАС проверят обоснованность тарифов на вывоз отходов в Екатеринбурге