ФАС проверят обоснованность тарифов на вывоз отходов в Екатеринбурге

С начала года тариф увеличился в семь раз. За что так много платим? — хотят понять потребители. И улучшит ли это экологическую обстановку в городе и области? Есть и те, кто готов отказаться от услуг коммунальщиков и самостоятельно сдавать отходы на полигон. Насколько чиста мусорная реформа?