ЧОПовцы утверждают: мужчина первый начал, достал электрошокер и вел себя агрессивно. У сотрудников «Совы» и своя видеоверсия происшествия: имеющиеся съемки и записи каждая сторона трактует и монтирует
Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина
У бизнесмена после такой встречи сломаны ребра
ЧОПовцы утверждают: мужчина первый начал, достал электрошокер и вел себя агрессивно. У сотрудников «Совы» и своя видеоверсия происшествия: имеющиеся съемки и записи каждая сторона трактует и монтирует
Также в разделе Общество
Сегодня
Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина