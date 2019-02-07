Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина

ЧОПовцы утверждают: мужчина первый начал, достал электрошокер и вел себя агрессивно. У сотрудников «Совы» и своя видеоверсия происшествия: имеющиеся съемки и записи каждая сторона трактует и монтирует по-своему . Из-за чего начался конфликт и почему охранники стали третьей стороной в семейном конфликте.