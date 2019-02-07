Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина

У бизнесмена после такой встречи сломаны ребра

ЧОПовцы утверждают: мужчина первый начал, достал электрошокер и вел себя агрессивно. У сотрудников «Совы» и своя видеоверсия происшествия: имеющиеся съемки и записи каждая сторона трактует и монтирует по-своему. Из-за чего начался конфликт и почему охранники стали третьей стороной в семейном конфликте.

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Драка в ТЦ: в рукопашную сошлись охранники предприятия и директор магазина