Церковь и светская власть пошли на мировую

Борьба за здания экономического и монтажного колледжей на Декабристов, 58 и 83, и мужского хорового лицея на Ленина, 13 велась с весны 2016 года. Тогда Екатеринбургская епархия открыто заявила, что эти строения были безальтернативно изъяты у церкви сто лет назад, а значит, должны быть возвращены в лоно церкви. По словам представителей, там находились церковные школы, а квартал на Декабристов вообще был построен на средства Ново-Тихвинского монастыря. После проверок и экспертиз Министерство по управлению госимуществом отказала передать объекты. Начались суды. И только сейчас сама епархия заявила о готовности заключить мировое соглашение.