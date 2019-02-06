Церковь и светская власть пошли на мировую

Епархия отказалась от претензий на возврат трех зданий колледжей в центре Екатеринбурга

Борьба за здания экономического и монтажного колледжей на Декабристов, 58 и 83, и мужского хорового лицея на Ленина, 13 велась с весны 2016 года. Тогда Екатеринбургская епархия открыто заявила, что эти строения были безальтернативно изъяты у церкви сто лет назад, а значит, должны быть возвращены в лоно церкви. По словам представителей, там находились церковные школы, а квартал на Декабристов вообще был построен на средства Ново-Тихвинского монастыря. После проверок и экспертиз Министерство по управлению госимуществом отказала передать объекты. Начались суды. И только сейчас сама епархия заявила о готовности заключить мировое соглашение.

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Церковь и светская власть пошли на мировую