Теплота душевная: в морозы по Екатеринбургу ездит автобус милосердия

Автобус выезжает три раза в неделю. Волонтеры загружают в него еду, одежду и медикаменты. Такая скорая помощь для нуждающихся дежурит у благотворительной столовой на Бебеля, у вокзала и неподалеку от овощебазы. Зимой бездомные чаще всего обращаются к сестрам с обморожениями и покусами собак. Здесь раненым оказывают доврачебную помощь, выдают таблетки и делают перевязки. За один рейс успевают помочь нескольким десяткам человек. Для многих — это единственная поддержка.