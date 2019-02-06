Теплота душевная: в морозы по Екатеринбургу ездит автобус милосердия

Социальные работники кормят и утепляют бездомных

Автобус выезжает три раза в неделю. Волонтеры загружают в него еду, одежду и медикаменты. Такая скорая помощь для нуждающихся дежурит у благотворительной столовой на Бебеля, у вокзала и неподалеку от овощебазы. Зимой бездомные чаще всего обращаются к сестрам с обморожениями и покусами собак. Здесь раненым оказывают доврачебную помощь, выдают таблетки и делают перевязки. За один рейс успевают помочь нескольким десяткам человек. Для многих — это единственная поддержка.

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Теплота душевная: в морозы по Екатеринбургу ездит автобус милосердия