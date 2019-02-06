Непроходимая ситуация: на Химмаше дом сидит без воды из-за магазина одежды

Торговцы не дают коммунальщикам устранить засор в трубе

Холодную и горячую воду отключили из-за засора канализации на первом этаже. Но собственники помещений, работники магазина одежды, не пускают к себе ремонтников. Коммерсанты же отвечают: их двери открыты, но только для тех рабочих, с которыми заключен договор на обслуживание.

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