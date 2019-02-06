Экономим на детях? Депутаты хотят отменить бесплатное питание в начальной школе

Ценность школьных обедов депутаты рассчитывают не в калориях, а в рублях. И сразу же предлагают посадить родителей на финансовую диету — отменить бесплатное питание для начальной школы. Это не жадность, а рациональность, объясняют избранники. Из областного бюджета на еду для детей выделяется почти миллиард рублей в год. Но львиная доля блюд буквально выбрасывается в ведро. Если отменить эту компенсацию, свободные деньги можно потратить, например, на строительство новых школ.