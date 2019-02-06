Двоих одним ударом. На Сортировке полицейский подстрелил себя и напарника

Страж случайно нажал на спусковой крючок

ЧП случилось в многоэтажке на Надеждинской. Наряд полиции туда вызвали из-за дебоша в квартире на десятом этаже. Хозяева устроили застолье и не реагировали на замечания соседей. В пресс-службе МВД сообщили, что полиции дверь открыли двое пьяных мужчин и женщина. Стражи порядка попытались убедить их не шуметь, в ходе разговора попросили одного из собеседников убрать руки из карманов. Но мужчина не послушался. Тогда патрульный решил вытащить пистолет, якобы опасаясь за жизнь свою и коллеги. Но жилец попытался повалить полицейского. В ходе борьбы и прогремел выстрел. Пуля попала в левую руку владельца оружия и срикошетила в напарника. Оба остались живы, компания задержана, а в МВД и следственном комитете организовали проверки.

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Двоих одним ударом. На Сортировке полицейский подстрелил себя и напарника