Чао, бамбино: суд Екатеринбурга отнял ребенка у русской матери

Замуж за иностранца Дарья вышла 3 года назад. Однако брак не сложился. По словам женщины, это были постоянные скандалы, угрозы и побои. После очередного рукоприкладства супруга уехала на родину, в Екатеринбург, и подала на развод. Но отец не захотел оставлять двухлетнюю Софию с матерью и потребовал ее возвращения. Дарью фактически обвинили в похищении ребенка. Однако, утверждает мать, она предупреждала супруга об отъезде дочки и не запрещала общаться с нею. Наоборот, постоянно приглашала мужа приехать в гости. Чтобы разобраться в этом споре, суд применил обычную математику. Посчитал, где София жила дольше.