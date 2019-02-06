Чао, бамбино: суд Екатеринбурга отнял ребенка у русской матери

Ведомство постановило отдать дочку отцу-иностранцу

Замуж за иностранца Дарья вышла 3 года назад. Однако брак не сложился. По словам женщины, это были постоянные скандалы, угрозы и побои. После очередного рукоприкладства супруга уехала на родину, в Екатеринбург, и подала на развод. Но отец не захотел оставлять двухлетнюю Софию с матерью и потребовал ее возвращения. Дарью фактически обвинили в похищении ребенка. Однако, утверждает мать, она предупреждала супруга об отъезде дочки и не запрещала общаться с нею. Наоборот, постоянно приглашала мужа приехать в гости. Чтобы разобраться в этом споре, суд применил обычную математику. Посчитал, где София жила дольше.

Также в разделе Жизнь

Генпрокуратура возобновила загадочное дело гибели группы Дятлова
01.02.2019
Генпрокуратура возобновила загадочное дело гибели группы Дятлова
Конная тяга к знаниям: свердловский первоклассник ездит в школу на лошади
23.01.2019
Конная тяга к знаниям: свердловский первоклассник ездит в школу на лошади
Маг Вуду Антон Симаков погадал екатеринбуржцам
18.09.2018
Маг Вуду Антон Симаков погадал екатеринбуржцам
На Урале проходит трофейный форум
22.10.2018
На Урале проходит трофейный форум
Вчера
Чао, бамбино: суд Екатеринбурга отнял ребенка у русской матери