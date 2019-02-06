Бабушка с персиками: художница из Екатеринбурга состарила знаменитые картины

Ее цель — показать людям скоротечность времени

Годы не пощадили ни девочку с персиками, ни мальчика в костюме Арлекина кисти Пикассо. Их лица усыпаны морщинами, которые, на удивление, реалистичны. Все благодаря материалу — Катерина работает не красками, а пластилином. В необычной коллекции уже около десятка пожилых знаменитостей. Это и Тамара Лемпицки в зеленом Бугатти, и юноша Петрова Водкина, который теперь уже совсем не юн. На их примере Катерина хочет показать, что не стоит пытаться остановить время.

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