Животным зоопарка изменили рацион из-за холодов

Посетителей меньше, так что даже самые робкие животные выходят поиграть в снегу

Больше всех морозам рады белые медведи. Они с удовольствием лежат на снегу. Для них минус 30 — практически тепло, в природе они живут в куда более суровых условиях. Их соседи-хищники радуются по другой причине — им увеличили питательность рациона: добавили мяса, а воду для питья стали подогревать. На всякий случай обезьянам выдали пледы — правда, не для того, чтоб согреть, а для развлечений. Ведь в их вольере тепло, о том, что за окном такой минус приматы даже не догадываются.

Также в разделе Братья меньшие

Яблоки медведям, тыквы слонихе: екатеринбургский зоопарк принимает излишки урожая от горожан
27.08.2018
Яблоки медведям, тыквы слонихе: екатеринбургский зоопарк принимает излишки урожая от горожан
Встал на лапы. Лабрадор Барри делает первые шаги к выздоровлению
01.11.2018
Встал на лапы. Лабрадор Барри делает первые шаги к выздоровлению
На Кольцовской таможне устроили экзамен для лисы и енота
24.01.2019
На Кольцовской таможне устроили экзамен для лисы и енота
Именинный торт из арбузов и травы: в зоопарке отметили день рождения слонихи Даши
08.08.2016
Именинный торт из арбузов и травы: в зоопарке отметили день рождения слонихи Даши
Сегодня
Животным зоопарка изменили рацион из-за холодов