Животным зоопарка изменили рацион из-за холодов

Больше всех морозам рады белые медведи. Они с удовольствием лежат на снегу. Для них минус 30 — практически тепло, в природе они живут в куда более суровых условиях. Их соседи-хищники радуются по другой причине — им увеличили питательность рациона: добавили мяса, а воду для питья стали подогревать. На всякий случай обезьянам выдали пледы — правда, не для того, чтоб согреть, а для развлечений. Ведь в их вольере тепло, о том, что за окном такой минус приматы даже не догадываются.