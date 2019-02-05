За молодежную политику в регионе будет отвечать министр образования

В министерство вошел и многострадальный молодежный департамент. Реорганизовать структуру решили после скандала с экс-главой Ольгой Глацких, которая прославилась фразой «государство никому ничего не должно». Таким образом, чиновники от образования будут заведовать всеми делами юных и молодых. В новой структуре нет места для Ольги Глацких — она уволится с работы, как только выйдет из отпуска. В отставку экс-руководитель ушла после неосторожной фразы о том, что государство никого не просило рожать. И хотя она признала ошибку и извинилась, ошибку ей припоминают до сих пор.