За молодежную политику в регионе будет отвечать министр образования

Юрий Биктуганов официально возглавил новое объединенное ведомство

В министерство вошел и многострадальный молодежный департамент. Реорганизовать структуру решили после скандала с экс-главой Ольгой Глацких, которая прославилась фразой «государство никому ничего не должно». Таким образом, чиновники от образования будут заведовать всеми делами юных и молодых. В новой структуре нет места для Ольги Глацких — она уволится с работы, как только выйдет из отпуска. В отставку экс-руководитель ушла после неосторожной фразы о том, что государство никого не просило рожать. И хотя она признала ошибку и извинилась, ошибку ей припоминают до сих пор.

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