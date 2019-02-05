Внеплановые каникулы: карантин в школах продлили до 8 февраля

Число горожан, подхвативших вирус, по-прежнему велико, но заболеваемость пошла на спад. Когда ученики смогут вернуться в школы, точно не известно. Город и регион переживают пиковый момент вспышки респираторных заболеваний. Хорошая новость — рост числа гриппующих остановился, в основном, благодаря разобщению детских коллективов. В Свердловской области заболеваемость снизилась в два раза, в Екатеринбурге — в три. Учитывая тенденцию, чиновники оставили школьников на дистанционном обучении до 8 февраля. Напомним, что карантин был объявлен 30 числа. Пока дети сидят по домам, в школах проводят дезинфекцию помещений.