Урон для внутреннего туризма: в Таволгах сгорела гончарная мастерская

Как помочь ремесленникам?

Как рассказали в МЧС, в момент пожара в доме находились двое сотрудников мастерской. Они покинули помещение, как только почувствовали запах дыма. Площадь возгорания, случившегося по пока непонятным причинам, составила 100 квадратных метров. По словам экспертов в сфере туризма, для региона это большая потеря. Таволжская мастерская была очень популярная среди путешественников со всего мира. Впрочем, чиновники уверенны: её быстро удастся восстановить. Так, сотрудники центра развития туризма даже решили пожертвовать часть зарплаты на помощь погорельцам.

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Урон для внутреннего туризма: в Таволгах сгорела гончарная мастерская