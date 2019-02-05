Подростков, которые раскрыли кражу велосипеда, представят к награде

Братья Пуаро из Екатеринбурга — как прозвали мальчишек — не только сами нашли и вернули свой байк, но и навели полицейских на след грабителя. Его уже задержали. Веловором оказался 20-летний горожанин. Он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения. Велосипед мальчишек мужчина угнал 21 января, пока подростки были на тренировке. Родители написали заявление в полицию, но братья, не дожидаясь помощи, сами нашли свой байк. Украденный велосипед они обнаружили на «Авито», его уже пустили на запчасти. Продавец пояснил, что приобрел его у знакомого. Распутав цепочку, полицейские вышли на похитителя. Теперь проверяют, не причастен ли он к другим велоугонам.