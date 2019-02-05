Когда за окном минус 30: как горожане переживают крепкие морозы

Есть жертвы мороза и в Екатеринбурге — за последние несколько аномально холодных дней семерых госпитализировали с обморожениями. Среди них те, кто в -30 повышал градус алкоголем. В сильные морозы, какие пришли на Средний Урал, важно не пить, а есть и не забывать о многослойности в одежде — учат спасатели. Но согревать приходится и технику: как спасают самолеты и отогревают воду в пожарных рукавах.