Когда за окном минус 30: как горожане переживают крепкие морозы

В Шабрах мужчина насмерть замерз, возвращаясь из гостей домой

Есть жертвы мороза и в Екатеринбурге — за последние несколько аномально холодных дней семерых госпитализировали с обморожениями. Среди них те, кто в -30 повышал градус алкоголем. В сильные морозы, какие пришли на Средний Урал, важно не пить, а есть и не забывать о многослойности в одежде — учат спасатели. Но согревать приходится и технику: как спасают самолеты и отогревают воду в пожарных рукавах.

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Когда за окном минус 30: как горожане переживают крепкие морозы