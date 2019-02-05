Девушка хотела украсить себя, но получилось наоборот. Причем масштаб бедствия, 20% тела — именно так оценивает пострадавшая. Вопрос не только в эстетической стороне вопроса, но и в финансовой. Вернут ли деньги за кривого волка? Об ожидании и реальности — расскажет Городской Дозор.
Екатеринбурженка требует вернуть деньги за татуировку с волком
Жалуется: вместо красивого тату получилась ассиметричная картинка
Также в разделе Городской дозор
Вчера
Екатеринбурженка требует вернуть деньги за татуировку с волком