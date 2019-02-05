Екатеринбурженка требует вернуть деньги за татуировку с волком

Жалуется: вместо красивого тату получилась ассиметричная картинка

Девушка хотела украсить себя, но получилось наоборот. Причем масштаб бедствия, 20% тела — именно так оценивает пострадавшая. Вопрос не только в эстетической стороне вопроса, но и в финансовой. Вернут ли деньги за кривого волка? Об ожидании и реальности — расскажет Городской Дозор.

Также в разделе Городской дозор

Новые расценки на вывоз мусора возмутили горожан
28.01.2019
Новые расценки на вывоз мусора возмутили горожан
Где маршрутка? В Екатеринбурге со скрипом стартовала транспортная реформа
09.01.2019
Где маршрутка? В Екатеринбурге со скрипом стартовала транспортная реформа
Жильцы многоэтажки воюют за парковку с работниками соседнего бизнес-центра
01.02.2019
Жильцы многоэтажки воюют за парковку с работниками соседнего бизнес-центра
Кондуктор трамвая выставила 12-летнего мальчика на мороз
24.01.2019
Кондуктор трамвая выставила 12-летнего мальчика на мороз
Вчера
Екатеринбурженка требует вернуть деньги за татуировку с волком