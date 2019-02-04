Святой источник наоборот: родник на Семи ключах превратился в зловонный ручей

То, что эта вода не чиста, видно невооруженным глазом. На родниковую она не похожа уже месяц, жалуются местные. Источник, к которому ходили жители 7 ключей, сейчас больше напоминает коллектор. Кто мутит воду, людям остается только гадать. Но они уже нашли подозреваемых: неподалеку идет религиозная стройка. Рядом есть и другая — там возводят многоэтажку. Однако рабочие утверждают, что до канализации у них дело еще не дошло.