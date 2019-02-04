Праздник по обмену: уральскую семью пригласили в Китай на Новый год

Немногие горожане знают, что Екатеринбург и Гуанчжоу ближе, чем кажется. Их побратимским отношениям уже 17 лет. На границе Европы и Азии даже установлен символ нашей дружбы — цветок хлопкового дерева, сулящий процветанием обеим сторонам. Главная цель поездки — рассказать уральской семье о традициях Поднебесной. Новый год там отмечают иначе — в Китае это праздник весны. Даже россиянам до соседей далеко – Новый год по традиции отмечают аж 15 дней: устраивают шествия, запускают фейерверки и всюду развешивают красные фонарики, чтобы отпугнуть злых демонов.