Не справились: коммунальщики не успели разгрести снег в Екатеринбурге

За три дня в городе выпала месячная норма снега

Теперь автомобилистам приходится пробивать себе путь на парковку дважды. Выезжая из двора и заезжая на тротуар. Помогать коммунальщикам водителям приходится поневоле. Хотя за выходные из города и вывезли больше двадцати тысяч тонн снега, расчищены оказались лишь дороги. А вот тротуары, газоны и припаркованные автомобили завалены снегом. Водители рискуют остаться не только без парковочного места, но и без некоторых деталей авто.

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