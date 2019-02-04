Не справились: коммунальщики не успели разгрести снег в Екатеринбурге

Теперь автомобилистам приходится пробивать себе путь на парковку дважды. Выезжая из двора и заезжая на тротуар. Помогать коммунальщикам водителям приходится поневоле. Хотя за выходные из города и вывезли больше двадцати тысяч тонн снега, расчищены оказались лишь дороги. А вот тротуары, газоны и припаркованные автомобили завалены снегом. Водители рискуют остаться не только без парковочного места, но и без некоторых деталей авто.