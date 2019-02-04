Кто, если не они: прокуроры пообещали раскрыть тайну перевала Дятлова

Эту толстую папку впервые показывают широкой общественности. Уголовное дело о гибель уральских студентов на перевале Дятлова — такое загадочное, что породило десятки версий — извлекли из архивов ради нового расследования. Его проводит прокуратура — единственное ведомство, которое не сдерживают сроки давности. Эксперты сразу объясняют, секретными эти материалы стали не из-за правительственного заговора, как думают многие, а из-за одной единственной бумажки. Изучив все имеющиеся документы по самому таинственному делу 20 века, прокуроры никакого криминала не нашли. Они сразу отсеяли версии о техногенных катастрофах, конспирологических секретах и паранормальных явлениях. Наиболее правдоподобными считаются три теории, и все они – природного характера: сход лавины, снежная доска и ураган. Что именно погубило девятерых походников в далеком 59ом, покажет ситуационная экспертиза, которую проведут в марте.