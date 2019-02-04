Долой высокие тарифы: в Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы

Активисты принесли с собой пакеты с отходами

Начало мусорной реформы жители уже успели ощутить на своем кошельке. С 1 января тарифы выросли. Теперь каждый екатеринбуржец платит за вывоз и переработку отходов 148 рублей в месяц. Жители не понимают, откуда взялась такая сумма, если количество мусора не изменилось. А если сравнить тарифы в соседних крупных городах, то получается, что отходы Екатеринбурга оказались самыми дорогими. За вывоз мусора мы платим в полтора раза больше, чем в Москве и в два раза больше, чем в Перми, Казани и Челябинске.

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Долой высокие тарифы: в Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы