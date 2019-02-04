Чье собачье дело? Хозяйка и зоозащитники спорят из-за пса

Карликовый пинчер Боня потерялась во время прогулки. Ее спасла случайная прохожая. Женщина отбила ее от своры агрессивных сородичей. Где хозяева бедолаги, Наталья не знала. Поэтому отвезла собачку екатеринбургским зоозащитникам. Там свою любимицу и обнаружила Елена. Правда, счастливого воссоединения до сих пор не случилось — возвращать Боню активисты не хотят, обвиняя владелицу в беспечности.