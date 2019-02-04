Безумный рекорд: ребенка из Екатеринбурга пытались записать в первый класс 57 человек!

Родственники и друзья семьи одновременно подали заявку через перегруженный портал Госуслуг

И это лишь один из 11-ти тысяч подобных случаев. Именно столько заявлений оказалось продублировано. А это больше 70 процентов! Неудивительно, что сайт опять не выдержал нагрузки. За первые три минуты он обработал две тысячи обращений. Работу Госуслуги полностью восстановили только через полчаса после сбоя. На сегодня в школы записалось 80 процентов первоклашек. Остальных ждут до первого сентября. А родителей двойняшек и тройняшек, которые не смогли попасть в одну школу, просят обратиться в департамент образования

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