Завис еще до старта: портал Госуслуг вновь не справился с потоком заявлений в школы

Сайт Госуслуг завис не в первые минут приема заявок, а еще до старта. На утро оператор вновь оправдывал сбой слишком большой нагрузкой — мол, за первые 30 минут поступило больше 7 тысяч анкет. Многим родителям сегодня так и не удалось сомкнуть глаз. С утра пораньше они пошли к заветную школу — чтобы узнать, досталось ли ребенку место в первом классе, и подать документы. У самых популярных учебных заведений выстроились очереди из сотен человек.