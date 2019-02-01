За 60 лет криминалисты, студенты, уфологи и независимые эксперты выдвинули 75 версий случившегося от военных учений до пришествия НЛО. 1 — И вот прокуроры решили расставить точки над и, заявив что криминала в деле дятловцев нет. В центре внимания остались три версии, и все они связаны с природными катаклизмами.
Генпрокуратура возобновила загадочное дело гибели группы Дятлова
Какая из 75 версий имеет право на жизнь?
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