Генпрокуратура возобновила загадочное дело гибели группы Дятлова

За 60 лет криминалисты, студенты, уфологи и независимые эксперты выдвинули 75 версий случившегося от военных учений до пришествия НЛО. 1 — И вот прокуроры решили расставить точки над и, заявив что криминала в деле дятловцев нет. В центре внимания остались три версии, и все они связаны с природными катаклизмами.