012 автобус поменял маршрут, чтобы заменить отмененный 024

Из транспортного тупика, в котором жители двух микрорайонов оказались после отмены 24 маршрута, кажется, нашли выход. С сегодняшнего дня закрытое направление частично начал дублировать 012 автобус — он теперь ездит через Сортировку и Заречный. Рано утром наши коллеги проверили, решилась ли проблема горожан.