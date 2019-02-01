012 автобус поменял маршрут, чтобы заменить отмененный 024

С 1 февраля он ездит на Сортировку вместо Елизавета

Из транспортного тупика, в котором жители двух микрорайонов оказались после отмены 24 маршрута, кажется, нашли выход. С сегодняшнего дня закрытое направление частично начал дублировать 012 автобус — он теперь ездит через Сортировку и Заречный. Рано утром наши коллеги проверили, решилась ли проблема горожан.

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