Зимний туман: в доме на Ботанике подъезд превратился в парную

Постоянные испарения отравляют жизнь всем десяти этажам. Главный удар принимает на себя первый этаж. На кухне появился грибок. Кроме того, люди забыли, что такое холодная вода. Оба крана теперь горячие. Председателя ТСЖ волнует причина парения. В том, что это порыв, женщина не сомневается. Прибор учета тепла показывает, что вода поступает в дом недостаточно горячей.