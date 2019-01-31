Внеплановые каникулы: школьники Екатеринбурга ушли на карантин

Из-за гриппа отменены традиционные вечера встречи

За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели двадцать тысяч человек, эпидпорог превышен в два раза. Врачи советуют держать дистанцию и сидеть дома. Это касается не только непривитых дошколят, но и меломанов. Из-за грядущей эпидемии могут отменить большинство концертов и других массовых мероприятий.

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