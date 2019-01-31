В Свердловской области подорожал проезд в общественном транспорте

Пересмотреть тарифы обратились сами перевозчики

Раньше поездка в автобусах городов региона обходилась не дороже 18 рублей. Сейчас платить придется 20. Стоимость проезда подняли и на междугороднем транспорте — на 16 копеек за каждый километр. Исключение из новых тарифов — Екатеринбург. Здесь билет и так стоит 28 рублей, но вскоре эта цифра тоже может измениться. Метрополитен просит увеличить стоимость проезда в подземке с 28 до 32 рублей. Деньги хотят пустить на обновление вагонов.

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