Совести нет: в Первоуральске на крышках колодцев стали писать слово «совесть»

Выйти на улицы с баллончиками активистов заставила тревожная статистика: крышки колодцев в Первоуральске похищают десятками. За один такой люк можно выручить несколько сотен рублей. Хотя, по закону, их нельзя не только сдавать, но и принимать. Чтобы не провоцировать воришек, энергетики даже пробовали заменить металлические люки на пластиковые. Но и те долго не пролежали. Теперь вся надежда на полицейских, которые, кстати, уже задержали двоих подозреваемых. За похищение люков им грозит до пяти лет колонии.