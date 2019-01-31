Просчёт минёра: в Екатеринбурге эвакуируют пустые школы

Все тревоги оказались ложными. Однако пока спецслужбы это выясняли, посетители и работники бизнес-центров и больниц вынуждены были стоять на морозе. В Екатеринбурге больше всего тревожных вызовов приходило с Уралмаша. Утром сообщение о минировании пришло в бизнес-центр на Машиностроителей. Следом эвакуировали дом на улице Победы. А позже — здание 15ой детской больницы. Лже-минеры не обошли вниманием и соседний Березовский. 250 пациентов и 100 врачей местной лечебницы мерзли на улице, пока в здании с собаками искали взрывчатку. Массовая волна лже-минирований, напомню, уже прокатилась по всей стране. В разных городах России каждый день проверяют торговые центры, офисники и больницы. Чаще всего, сообщения о бомбе приходят на электронную почту организаций.