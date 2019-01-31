НЛО или секретные учения? Тайна гибели группы Дятлова по-прежнему будоражит умы

Девятерых выпускников уральского политеха нашли замерзшими возле горы Холатчахль, недалеко от туристической палатки. Судя по следам, ребята пытались спастись бегством. Что заставило туристов бросить всё и выбежать на мороз, исследователи гадают не одно десятилетие. Версий накопилось немало — от нападения диких зверей и браконьеров до проклятия манси. Петербургский физик Евгений Буянов, впрочем, ничего мистического в деле не видит. Считает, что походников погубила лавина и ураганный ветер. Сколько людей — столько мнений. В гибели дятловцев обвиняли даже инопланетян — мол, на перевале не раз видели яркие шары. Однако эти летающие объекты были опознаны, уверяет Юрий Кунцевич, глава фонда памяти «дятловцев». В небе светились ракеты, запущенные с Байконура на Камчатку. Взрыв одной такой, скорее всего, и убил студентов. Эту теорию, в частности, подтверждает документ, недавно найденный в архивах Ивделя — переписка местного прокурора Василия Тимпалова со следователем Владимиром Каратаевым, который расследовал дело группы Дятлова. Чья версия правдива, может проясниться уже на следующей неделе. Свердловская прокуратура обещает рассекретить уникальные документы, которые должны пролить свет на главную тайну 20 века.