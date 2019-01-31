Горящие в хламовнике. В квартире, заваленной мусором, случился пожар

Ночью на Мамина-Сибиряка не спал весь дом. На третьем этаже полыхала квартира, а спасатели не могли туда попасть. Она оказалась завалена хламом. Под горой тлеющего мусора спасатели нашли сына хозяйки квартиры. Похоже, он первым заметил пламя на кухне — загорелась макулатура, лежащая у плиты. Но вот добраться до очага не смог — путь был завален мусором. Помощь вызвала соседка сверху — она первой почуяла дым. Но признается, не ожидала, что горят отходы.