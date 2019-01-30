В Екатеринбурге собирают жалобы на вывоз мусора

В ведомстве просят выражать недовольства или пожелания по телефону горячей линии. Пока жалоб немного. Возможно, потому, что многим жителям до сих пор непонятно — за что они должны платить. Власти продолжают разъяснять — за вывоз и утилизацию отходов горожане теперь платить отдельно. Сумма рассчитывается исходя из количества прописанных в квартире. В статью расходов войдут оплата работы полигона, транспортировка, а также прибыль, покрывающая риски по неплатежам. За вывоз мусора отныне должны платить даже жители частного сектора, где раньше часто возникали стихийные свалки. С началом реформы, считают чиновники, они должны исчезнуть.

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