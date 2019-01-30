В Екатеринбурге собирают жалобы на вывоз мусора

Права горожан собирается защищать местная прокуратура

В ведомстве просят выражать недовольства или пожелания по телефону горячей линии. Пока жалоб немного. Возможно, потому, что многим жителям до сих пор непонятно — за что они должны платить. Власти продолжают разъяснять — за вывоз и утилизацию отходов горожане теперь платить отдельно. Сумма рассчитывается исходя из количества прописанных в квартире. В статью расходов войдут оплата работы полигона, транспортировка, а также прибыль, покрывающая риски по неплатежам. За вывоз мусора отныне должны платить даже жители частного сектора, где раньше часто возникали стихийные свалки. С началом реформы, считают чиновники, они должны исчезнуть.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 229-59-24

Также в разделе ЖКХ

Деньги на свалку: введены новые тарифы на вывоз отходов и новые условия
10.01.2019
Деньги на свалку: введены новые тарифы на вывоз отходов и новые условия
С Нового года Екатеринбург станет по-новому платить за вывоз бытовых отходов
26.12.2018
С Нового года Екатеринбург станет по-новому платить за вывоз бытовых отходов
Горячая линия по мусору заработала в регионе
25.12.2018
Горячая линия по мусору заработала в регионе
Жалобы и вопросы о «мусорной реформе» ждут на горячей линии
28.01.2019
Жалобы и вопросы о «мусорной реформе» ждут на горячей линии
Вчера
В Екатеринбурге собирают жалобы на вывоз мусора