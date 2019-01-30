В Екатеринбурге присматривают место для строительства дворца водных видов спорта

Он появится, если город получит право провести всемирную Универсиаду 2023 года

Заявка России изменилась в последний момент. Летнюю универсиаду должны были проводить два города — Екатеринбург и Челябинск, где планировались соревнования по плаванию. Но в итоге дворец водных видов спорта решили строить в столице Урала. Если заявку одобрят, в городе появится еще много новых спортивных объектов. В частности, в УрФУ должны полностью обновить базу, вуз может стать тренировочной площадкой.

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