В Екатеринбурге присматривают место для строительства дворца водных видов спорта

Заявка России изменилась в последний момент. Летнюю универсиаду должны были проводить два города — Екатеринбург и Челябинск, где планировались соревнования по плаванию. Но в итоге дворец водных видов спорта решили строить в столице Урала. Если заявку одобрят, в городе появится еще много новых спортивных объектов. В частности, в УрФУ должны полностью обновить базу, вуз может стать тренировочной площадкой.