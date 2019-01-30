Грипп и ОРВИ остановили учебный процесс во всех школах Екатеринбурга

Постановление о введении карантина подписал глава Александр Высокинский

Первая смена еще успела побывать на уроках, а вот вторая занималась дома. По словам медиков, это вынужденная мера. Избежать эпидемии в городе можно только разобщением. К врачам и так за последнюю неделю обратилось рекордное количество больных — 21 тысяча. Диагноз грипп подтвержден у 67-ми пациентов. Под угрозой закрытия и садики. Во многих введен частичный карантин — группы закрывают, если 20 процентов воспитанников больны. Непривитых детей туда не пускают. Эпидемиологи просят родителей не возмущаться — от этого зависит здоровье целого коллектива. Ограничительные меры продлятся, пока заболеваемость орви не пойдет на спад.

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Грипп и ОРВИ остановили учебный процесс во всех школах Екатеринбурга