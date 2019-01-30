Философия на колесах: в Екатеринбурге появилась мудрая машина.

Создатели говорят, что не грузят горожан, а поднимают им настроение. Трансляция запускается с ноутбука. На экране появляются размышления о любви, гневе, дружбе и жизни, а также морские пейзажи, которые, по задумке, должны согревать горожан в уральские морозы. Впрочем, этими идеями создатели не ограничиваются. Они ждут предложений от всех екатеринбуржцев. Для того, чтобы ваше фото или видео появилось на экране, достаточно выложить его в соцсеть с хэштегом «добромобиль». В ближайшее время необычные газели появятся и в других районах города.