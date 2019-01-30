Дмитрий Лошагин требует полтора миллиона рублей у родителей убитой им супруги

Напомним, Юлию Лошагину убили в 2013 году. Изуродованное тело фотомодели нашли в лесу у Старомоссковского тракта. Виновным в убийстве признали ее мужа — фотографа. Уже четыре года он находится в колонии, хотя вины не признал. И недавно попросил суд пересмотреть доли в наследстве Юлии Прокопьевой и разделить между ним и её родителями кредит в два с половиной миллиона рублей. Ведь деньги Лошагин якобы потратил на нужды семьи. Кроме того, фотограф попросил выплатить ему половину стоимости двух иномарок, купленных в браке. Мол, деньги в семье зарабатывал в основном он. Но бывшие родственники с требованиями не согласны.