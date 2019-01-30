Бывший полицейский отправится в тюрьму за жестокое убийство школьницы

Спустя шесть лет следователи поставили точку в запутанном деле

За преступление, которое было совершено еще в 2011 году, осужден бывший полицейский. Как выяснило следствие, 14 летняя Оля Медведева — не единственная жертва бывшего правоохранителя. Психиатры официально признали его садистам. Почему на след преступника не могли выйти 6 лет и сколько ему дали?

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Бывший полицейский отправится в тюрьму за жестокое убийство школьницы