Бывший полицейский отправится в тюрьму за жестокое убийство школьницы

За преступление, которое было совершено еще в 2011 году, осужден бывший полицейский. Как выяснило следствие, 14 летняя Оля Медведева — не единственная жертва бывшего правоохранителя. Психиатры официально признали его садистам. Почему на след преступника не могли выйти 6 лет и сколько ему дали?