Все-таки убийство: подросткам, до смерти избившим инвалида в Березовском, могут ужесточить наказание

Бессмысленная жестокость шокировала всю область. В начале августа пятеро подростков, младшей из которых тринадцать, учинили расправу над 20-летним Дмитрием Рудаковым. Его буквально запинали до смерти. В избиении не принимала участие разве что единственная в компании девушка, но она снимала происходящее на телефон. Сейчас фигурантка находится в закрытом интернате для несовершеннолетних, трое подростков под арестом, фактическим и домашним, ещё один уже сидит за угон машины. Если прокуратура поддержит сыщиков, нападавшим может грозить до двадцати лет тюрьмы.