Вечный сон: в Заречном четверо рыбаков задохнулись в палатке

Причина трагедии — отравление газом из горелки

Четверых мужчин — отца и троих сыновей — нашли спустя день. Семья поехала порыбачить на Белоярское водохранилище. Их последний пост в соцсетях — установка новой палатки, из которой родственники так и не вышли. Скорее всего, рыбаки угорели во сне. Во времянке нашли газовую печку, два баллона и теплообменник. На его трубе установлена самодельная задвижка, которая, по одной из версий, и привела к трагедии.

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Вечный сон: в Заречном четверо рыбаков задохнулись в палатке