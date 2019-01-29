В поисках альтернативы: после отмены 024 автобуса в Екатеринбурге пришлось спешно перекраивать маршрутную сеть

Исчезнувший автобус будут частично дублировать 57А и 012

Автобус 57А впредь будет ездить со второй Новосибирской по Окружной на Вторчермет. Перед первым рейсом водители проходят обязательный инструктаж, чтобы не только не сбиться с маршрута, но и не попасть в аварию. Цель изменений — наполнить муниципальные автобусы. Сейчас городской транспорт несет убытки до 50 миллионов в месяц — и все из-за дублирующих частных маршрутов. Если так пойдет и дальше, то большие комфортные Мазы и Нефазы мы можем просто потерять.

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В поисках альтернативы: после отмены 024 автобуса в Екатеринбурге пришлось спешно перекраивать маршрутную сеть