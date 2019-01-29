Реконструкция 3.0: Центральный стадион в Екатеринбурге переделают в третий раз

С момента очередной сдачи арены прошел всего год

Сейчас на стадионе хотят обновить ограждения, на которых появились трещины. Кроме того, на стадионе демонтируют временные трибуны, а рядом построят площадку для семейного отдыха. На пути к новому облику арены городу придется затянуть пояса. Из-за грядущей реконструкции стадион на пять лет освободят от земельного налога — такое решение приняли депутаты городской думы. Спортивный комплекс сэкономит, а бюджет города не досчитается около семи миллиардов рублей. Впрочем, недостачу Екатеринбургу частично компенсирует федеральный бюджет.

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Реконструкция 3.0: Центральный стадион в Екатеринбурге переделают в третий раз