Подари жизнь: в Екатеринбурге собрали деньги на операцию больным детям

Аукцион организовали актриса Чулпан Хаматова и журналист Катя Гордеева

200 тысяч за билет на репетицию Курензиса, 125 тысяч за неформальное общение с Борисом Гребенщиковым. Стоимость эксклюзивных лотов поднимают в два-в три раза. Впрочем, встречи со знаменитостями — не главная цель участников аукциона. Здесь собирают деньги на лечение малышей со смертельно опасными заболеваниями. Жизнь добровольцы мечтают подарить пациентам онко-гематологического отделения при детской областной. Оно стало первым за пределами Москвы и Петербурга, где проводят сложнейшие операции по пересадке костного мозга. Так, в прошлом году по бюджетной квоте здесь прооперировали 40 детей. Деньги благотворителей нужны на то, что не оплачивает государство: на поиск донорского материала.

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