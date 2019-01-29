Мусорка раздора: жители двух домов в Екатеринбурге делят контейнеры

Мусорная реформа во дворе на Саввы Белых оказалась на грани провала. Жителям выставили новые счета, а отходы им вынести некуда. Там, где раньше была контейнерная площадка, выросла многоэтажка. Новоселы оборудовали себе отдельную мусорку и отгородились от старожилов забором.