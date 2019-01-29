Ложная тревога: в Екатеринбурге на всякий случай эвакуировали несколько больниц и общежитий

Волна лже-минирований, захлестнувшая Дальний Восток и Сибирь, докатилась до Урала

Первые массовые эвакуации произошли в обед. Тогда сообщения о бомбах получили в больницах на Вторчермете, Уралмаше и улице Декабристов. Выводить людей пришлось и из студенческого общежития на проспекте Космонавтов. А через пару часов саперов вызвали в торговый центр в Академическом. Кроме того, тревожные сигналы получили в Среднеуральске и Верхней Пышме.

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Ложная тревога: в Екатеринбурге на всякий случай эвакуировали несколько больниц и общежитий