Фильм Алексея Федорченко получил сразу двух «Золотых орлов»

Алексея Федорченко жюри признало лучшим режиссером

А его последнюю картину «Война Анны» — лучшим фильмом. Снимали фильм здесь, на Свердловской киностудии. Лента рассказывает о девочке-еврейке, которая в годы войны оказывается даже не на краю смерти, а месяцами живёт в самом опасном из возможных мест — прячется от нацистов в их же комендатуре. В начале месяца эта картина уже получила престижную премию «Белый слон», тогда судьи оценили и юную актрису — Марту Козлову. Награды помогут прокату фильма: до сих пор «Войну Анны» показывали избирательно, по случаю. «Золотого орла» в выходные получил и московский телережиссер уральского происхождения Егор Баранов. Его сериал «Спарта» удостоен статуэтки как лучший мини-сериал. Наградой за лучшую мужскую роль на телевидении награжден вездесущий артист Александр Петров.

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