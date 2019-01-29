Дом, который думает о вас: екатеринбуржец создал умную квартиру

Михаил давно разговаривает с вещами. И они отвечают — исполняют почти все его желания. Это не диагноз, а система умного дома, которую молодой человек сделал сам. На создание жилища в стиле хайтэк ушло 8 месяцев, всего 25 тысяч рублей и множество нервных клеток. Но еще есть, к чему стремиться, говорит хозяин.