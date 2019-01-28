На главной площади начали разбирать ледовый городок

Со следующего понедельника на месте аттракционов вновь появится парковка. На площади с утра работает строительная техника. Рабочие разбирают деревянные домики, вывозят аттракционы и снимают украшения с елок. Сами деревья, которые впервые за последние годы живые, вынесут не на свалку, а в зоопарк и детские студии — из хвойных получатся десерты для животных и поделки. Напомню, что ледовый городок проработал ровно месяц. За это время его посетили около 600 тысяч человек.